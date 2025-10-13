За откритите артефакти през миналия сезон, за закона и иманярството, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фокус За четвърта поредна година Регионален археологически музей – Пловдив представи изложбата "Открития 2024", която по традиция показва най-интересните резултати от археологическите проучвания, проведени от екипа на музея през изминалия сезон. Тазгодишната изложба е със специална подтема "Археологията и законът", и предлага на посетителите възможността не само да видят новооткрити артефакти, но и да надникнат в регламентирания и отговорен процес зад всяко истинско археологическо откритие.



За откритите артефакти през миналия сезон и законовата рамка и реда, по който се извършват археологическите проучвания ще говорим с Екатерина Илиева, експерт "Изложби и събития" към РАМ Пловдив.



Ще обърнем внимание и на една от най-големите заплахи за културното наследство – иманярството и защо разрушаването на археологически обекти не е просто незаконно, но и непоправимо.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.