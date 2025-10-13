ЗАРЕЖДАНЕ...
|За откритите артефакти през миналия сезон, за закона и иманярството, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
За откритите артефакти през миналия сезон и законовата рамка и реда, по който се извършват археологическите проучвания ще говорим с Екатерина Илиева, експерт "Изложби и събития" към РАМ Пловдив.
Ще обърнем внимание и на една от най-големите заплахи за културното наследство – иманярството и защо разрушаването на археологически обекти не е просто незаконно, но и непоправимо.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
