Владимир Темелков: Това училище ще е готово за 15 септември. Майка: Лъжа! Сградата не е годна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:45
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Притеснена майка на дете от 4 клас в НУ "Св. Климент Охридски“ се свърза с екипа на Plovdiv24.bg във връзка ремонтните дейности там. 

Според жената цялостният ремонт на сградата все още продължава и твърденията, че ремонтът е финализиран в рекордно кратки срокове са неверни. 

Тя заедно с няколко други родители е била повикана от класния ръководител и директорът, за да почистят стаята на децата за първия учебен ден.

Майката твърди, че на място е нямало почистващи препарати, а останалите шкафове в стаята били разглобени и се наложило бащи да ги преправят. 

"Директорът ни каза, че на нас разчита за тях. Чистачките пушат на двора, а ние трябва да си носим препаратите."

Тя определи почистването на стаята като най-малкия проблем. От разказа ѝ стана ясно, че до училището се влизало през заден вход и мазе. 

"Мястото е строителна площадка. Когато питахме директора дали ще са готови за 15 септември, той се смееше и не ни отговори нищо. Децата ни няма да могат да присъстват на откриването на учебната година, защото дворът е пълен с боклуци. На тържеството ще бъдат само 1 клас, а нас ни викат в класните стаи след това."

Майката твърди, че вътрешността на сградата е боядисана лошо, а тоалетните все още нямат монтирани врати и са в ремонт. 

"Тепърва ще коментираме с родителите как да процедираме в бъдеще. Къде видяха готово училище? Сградата не е годна за обучение. Ако няма къде да бъдат преместени децата, то редно е да преминат на онлайн обучение", каза още тя. 

Припомняме, че преди дни заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков инспектира завършените и текущи обекти от лятната програма за обновяване на образователната инфраструктура в Пловдив.

В прессъобщението се съобщаваше, че училището ще бъде напълно готово да посрещне учениците си на 15 септември. Възможни са единствено ограничени довършителни дейности, които няма да възпрепятстват учебния процес.

Репортер на Plovdiv24.bg. се свърза със заместник-кмета Владимир Темелков. Той сподели, че е запознат със случая и е разговарял с всички замесени в ремонта лица. Увери ни, че няма повод за притеснения у родителите. 

"Има достатъчно време до 15 септември, когато е първият учебен ден. Всичко ще бъде обезопасено и ще започне учебният процес."

От своя страна, фирмата изпълнител също е уверила родителите, че ще изготви вход - тунел, през който децата да преминават безпроблемно, за да стигнат до класните стаи.

Вижте подробно състояние на школото в снимките от галерията.


