© виж галерията Горещото лято на ремонтите в пловдивските училища и детски градини е към своя край, а резултатите вече са видими.



Заместник-кметът на Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков инспектира завършените и текущи обекти от лятната програма за обновяване на образователната инфраструктура. Акцент на обиколката беше НУ "Св. Климент Охридски“, където цялостният ремонт е финализиран в рекордно кратки срокове.



В училището са подменени дограмата и покривите, изпълнена е пълна топлоизолация, монтирана е съвременна климатизация, обновени са настилките, таваните и инсталациите. Реновирани са кабинетите, общите пространства и санитарните помещения – така че сградата да отговаря на съвременните изисквания за комфорт, енергийна ефективност и безопасност. Успоредно с това се изгражда нова пристройка, която ще позволи въвеждането на едносменен режим – цел, поставена от училищното ръководство още през 2013 година и която вече е реалност. Училището ще бъде напълно готово да посрещне учениците си на 15 септември. Възможни са единствено ограничени довършителни дейности, които няма да възпрепятстват учебния процес.



"В НУ "Св. Климент Охридски“ за близо два месеца и половина извършихме цялостно обновяване – дограма, покриви, топлоизолация, климатизация, настилки. Това е пореден рекорд по бързина и качество. В същото време се строи и нова пристройка, която ще позволи преминаване към едносменен режим. Този резултат показва, че когато има воля и синхрон между общината, изпълнителя и училищното ръководство, всичко е възможно. Нашата мисия е до края на 2027 година да обновим 95–97% от образователната инфраструктура на Пловдив“, заяви заместник-кметът Владимир Темелков.



Директорът на НУ "Св. Климент Охридски“ Димитър Стаматов подчерта, че базата е обновена изцяло.



"Създадени са прекрасни условия за обучение на нашите деца. Това стана благодарение на съвместната работа с Община Пловдив и изпълнителя. Искам лично да благодаря на г-н Темелков – темповете, с които се развива градът, са в синхрон с качеството на образователните услуги, които предлагаме.“, подчерта директорът на училището Димитър Стаматов.



Темелков припомни, че община Пловдив завърши в срок мащабния ремонт на ОУ "Райна Княгиня“. Само за два месеца училището бе изцяло обновено и е готово да посрещне учениците за първия учебен ден на 15 септември.



В ОУ "Димитър Талев“ ремонтите приключват навреме и училището също ще отвори врати за новата учебна година. В ОУ "Яне Сандански“ вече са готови новата сграда и физкултурният салон, а основният ремонт ще приключи до средата на октомври. Родителите са в постоянен контакт с общината и са убедени, че усилията си струват. В район "Централен“ се изграждат нови пристройки към образователни сгради, в "Тракия“ вече е избран изпълнител за нова детска ясла, а в "Южен“ приключва ремонтът на детска ясла "Зора“.