Важно за родителите, чиито деца кандидатстват за прием в общинските ясли и градини в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)226
©
Софтуерът на електронната система за прием на деца в общинските детски ясли и детски градини в Пловдив беше подменен на 20.01.2026 г. с цел актуализиране съобразно приетите през месец декември 2025 г. нови правила.

Всички подадени преди това заявления са анулирани и родителите са информирани по електронната поща на имейлите, с които са регистрирани в системата. За да кандидатстват отново, е необходимо да актуализират вече въведените данни за децата и за родителите, да допълнят някои нови данни и да подадат отново заявление за участие в класиране.

Не е необходимо ново начално въвеждане на детето (системата няма да позволи създаване на нов профил), а при въвеждане на новите заявления името на детето се избира от менюто в профила на родителя, където е регистрирано.

По-ранната дата на подаване на заявление не носи предимство при кандидатстване. Важно е да бъде спазен крайният срок за съответното класиране и родителите да се съобразят с обявените свободни места, за да имат шанс за прием.

Следващото класиране е предвидено за 29 януари 2026 г. и ще бъде първото по новите правила. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22.01.2026 г. вкл.

Новите правила за прием са публикувани с сектор "Нормативни документи“ в страницата dz-priem.plovdiv.bg.


08.01.2026 Община Пловдив променя правилата за прием в детските градини и ясли от 2026 година
16.12.2025 Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
08.11.2025 Нови правила за прием в детските заведения и първи клас в Пловдив
17.10.2025 Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения
30.09.2025 Ето колко деца останаха извън класирането за детска градина в Пловдив
12.08.2025 Обявени са свободни места за прием в новата ясла в Пловдив
