|Важно за родителите, чиито деца кандидатстват за прием в общинските ясли и градини в Пловдив
Всички подадени преди това заявления са анулирани и родителите са информирани по електронната поща на имейлите, с които са регистрирани в системата. За да кандидатстват отново, е необходимо да актуализират вече въведените данни за децата и за родителите, да допълнят някои нови данни и да подадат отново заявление за участие в класиране.
Не е необходимо ново начално въвеждане на детето (системата няма да позволи създаване на нов профил), а при въвеждане на новите заявления името на детето се избира от менюто в профила на родителя, където е регистрирано.
По-ранната дата на подаване на заявление не носи предимство при кандидатстване. Важно е да бъде спазен крайният срок за съответното класиране и родителите да се съобразят с обявените свободни места, за да имат шанс за прием.
Следващото класиране е предвидено за 29 януари 2026 г. и ще бъде първото по новите правила. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22.01.2026 г. вкл.
Новите правила за прием са публикувани с сектор "Нормативни документи“ в страницата dz-priem.plovdiv.bg.
