© виж галерията Ремонтните дейности по Голямоконарско шосе са към края си и колите вече се движат като по магистрала, информират в страницата си във фейсбук от ГЕРБ - Пловдив.



Изпълнителят съобщил, че се очаква ремонтните дейности да приключат около 20 декември.



Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.



Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.



