В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след месец!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:04 / 27.11.2025Коментари (22)18925
Ремонтните дейности по Голямоконарско шосе са към края си и колите вече се движат като по магистрала, информират в страницата си във фейсбук от ГЕРБ - Пловдив.

Изпълнителят съобщил, че се очаква ремонтните дейности да приключат около 20 декември.

Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.

Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.



Още по темата: общо новини по темата: 89
23.11.2025 Кметът на Пловдив: Предвиждаме да открием адски много улици и булеварди до края на годината
05.11.2025 Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско
05.09.2025 "Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
11.08.2025 Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
07.05.2025 Ремонтът на Голямоконарско продължава: 900 метра за 14 млн. лева
07.05.2025 Днес стартира вторият етап от реконструкцията на Голямоконарско шосе
Когато обявиха старта на разширението КАТЕГОРИЧНО обявиха, че ще е до отбивката на Царацово и там щяло да има кръгово. Сега се оказа, че проекта приключва засега до фирма Макском. Как се случи това?
+1
 
 
Уж до табелата а тя е на няколко стотин метра по-надолу от направеното до тук.само лъжат
+2
 
 
Бахти кражбата майна... 900 метра за 14 милиона. Няма наяждане.... Между другото така трябва да изглежда и околовръсното.
-1
 
 
Нямате угодия! Сраха ви на главите 5 мандата, а сега се завършват стъпка по стъпка десетки подобрения в града и пак ревете. Стойте си в Карлово, Хасково и Ямбол. Серете си на двора и всичко ви е идеално.
0
 
 
Магистрала? С колела през 100-200 метра? И по проект от 2006? Наричате това магистрала?
-3
 
 
Много хубаво ама да я направят като Цариградско шосе в София с 80 ограничение.Широк хубав път нека колите да се изнасят по бързо и да заминават.
-2
 
 
А бе, младежи, с тия 28 сантиметра колко точно мислите че ще избута при този трафик на тирове? Поне 2-те години гаранция дали ще успее, аз му давам до пролетта
+3
 
 
Едно време като почваха казаха, че е до табелата до DHL-а. Аз още като вдях как Макскома си оправиха райграса след тяхното разрастване и заподозрях нещо. Трети етап нанайси ... До Сенсата, Либхер с колело на куково лято
+4
 
 
Нали щеше да е до табелата за с. Царацово, а свършва доста преди нея? Или за 14 млн.лв. толкова?
Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат по 100 000 евро за нова спортна...
10:08 / 28.11.2025
Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
08:48 / 28.11.2025
Трима министри идват в Пловдив
08:18 / 28.11.2025
В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофат...
08:02 / 28.11.2025
Областният управител на Пловдив участва в урок по здравословно хр...
23:30 / 27.11.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл на центъра
21:39 / 27.11.2025

През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
