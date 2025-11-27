ЗАРЕЖДАНЕ...
|В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след месец!
Изпълнителят съобщил, че се очаква ремонтните дейности да приключат около 20 декември.
Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.
Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.
"Независими за Пловдив" предлагат по 100 000 евро за нова спортна...
10:08 / 28.11.2025
Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
08:48 / 28.11.2025
Трима министри идват в Пловдив
08:18 / 28.11.2025
В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофат...
08:02 / 28.11.2025
Областният управител на Пловдив участва в урок по здравословно хр...
23:30 / 27.11.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл на центъра
21:39 / 27.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
