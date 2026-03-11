ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив за кой ли път гледат делото "Дебора"
©
Предишният път адвокатите на Георгиев поискаха отвод на съдебния състав заради присъдата на Старозагорския окръжен съд, с която Пловдивския съд беше осъден от Георгиев за забавено правосъдие на обезщетение от 500 евро. Искането обаче беше отхвърлено.
По делото предстои да бъдат изслушани още експертизи, сред които е и съдебномедицинската. Към момента подсъдимият Георги Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.
Още по темата
/
Делото, което няма край
23.02
Още от категорията
/
За уникалността на художника Анастас Константинов - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
10.03
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.