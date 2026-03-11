Днес Пловдивският районен съд отново ще гледа делото "Дебора". Подсъдимият Георги Георгиев е обвинен за нанесените на момичето рани с макетен нож, за остригването на косата ѝ, за нанесена многостепенна средна телесна повреда и за отправени към нея заплахи за убийство.Предишният път адвокатите на Георгиев поискаха отвод на съдебния състав заради присъдата на Старозагорския окръжен съд, с която Пловдивския съд беше осъден от Георгиев за забавено правосъдие на обезщетение от 500 евро. Искането обаче беше отхвърлено.По делото предстои да бъдат изслушани още експертизи, сред които е и съдебномедицинската. Към момента подсъдимият Георги Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.