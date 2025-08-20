ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
Започнати са действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства, разпитани са свидетели. В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР - Пловдив, криминална полиция и под надзора на Окръжна прокуратура е изяснен извършителят - 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 часа в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението.
Според разследващите около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина в Първомай, след като е прескочил оградата. По това време в дома са били - умъртвената жена и нейният син на 18 години. Тя се е събудила от кучешкия лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията, тя е починала на място от кръвозагуба.
Убиецът е напуснал местопрестъплението веднага, отправил се е в покрайнините на Първомай, където е паркирал автомобила си, с който е отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал и открил майка си мъртва.
Мотивът е личен, обясни Ваня Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения - краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили.
Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години.
С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане в Окръжен съд Пловдив за взимане на най-тежката мярка за неотклонение постоянно задържане под стража.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
08:41 / 20.08.2025
Заради нов топлопровод ограничават движението в "Северен"
06:10 / 20.08.2025
Затварят част от улица в Пловдив
06:00 / 20.08.2025
Прокуратурата в Пловдив разкрива подробности за жестокото убийств...
19:13 / 19.08.2025
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два к...
17:14 / 19.08.2025
Община Пловдив напомни за важни срокове за родителите на малки де...
17:14 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS