ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)2621
© Plovdiv24.bg
44-годишната Димитрина Грозева е убита с един удар с нож във врата. Тя е била намерена на прага на вратата паднала между антрето и банята, като в областта на шията е имала забит нож. Тялото е открито от нейния син, който е подал сигнал в полицията в град Първомай. Това обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Започнати са действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства, разпитани са свидетели. В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР - Пловдив, криминална полиция и под надзора на Окръжна прокуратура е изяснен извършителят - 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 часа в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението. 

Според разследващите около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина в Първомай, след като е прескочил оградата. По това време в дома са били - умъртвената жена и нейният син на 18 години. Тя се е събудила от кучешкия лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията, тя е починала на място от кръвозагуба.

Убиецът е напуснал местопрестъплението веднага, отправил се е в покрайнините на Първомай, където е паркирал автомобила си, с който е отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал и открил майка си мъртва.

Мотивът е личен, обясни Ваня Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения - краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили.

Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години.

С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане в Окръжен съд Пловдив за взимане на най-тежката мярка за неотклонение постоянно задържане под стража.



Още по темата: общо новини по темата: 9
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
08:41 / 20.08.2025
Заради нов топлопровод ограничават движението в "Северен"
06:10 / 20.08.2025
Затварят част от улица в Пловдив
06:00 / 20.08.2025
Прокуратурата в Пловдив разкрива подробности за жестокото убийств...
19:13 / 19.08.2025
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два к...
17:14 / 19.08.2025
Община Пловдив напомни за важни срокове за родителите на малки де...
17:14 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:17 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Убийство в Първомай
Лято 2025
Водна криза
Нов православен храм в "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: