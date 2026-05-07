Пловдивският апелативен съд остави без уважение молбата на обвиняемия Ивелин Цветанов за промяна на мярката му за неотклонение задържане под стража.

Спрямо 22-годишния мъж първоначално бе повдигнато обвинение за това, че на 18.08.2025 г. в Първомай умишлено е умъртвил в дома ѝ 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Междувременно днес стана ясно, че прокуратурата в града под тепетата е повдигнала ново, по-тежко обвинение на Цветанов - а именно предумишлено убийство, което е извършено с особена жестокост.

Тежко преживял раздялата с приятелката си

Ивелин тежко преживял раздялата с бившата си приятелка Йоана Грозева - дъщеря на убитата. В показанията си момичето заявило, че след запознанството им имало моменти, когато изпадал в различни крайни емоционални състояния. Бил споделил, че е бил обект на насилие от баща си. Падал си по твърдия секс. Бил почитател на военно-симулативна игра и обичал да стреля със снайпер с топчета по пешеходци. След раздялата им казал, че като няма вече да са приятели, ще бъдат врагове. Споделил, че набол с пергел главата на свой съученик. Веднъж ѝ казал: "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп".

Новото обвинение

Срещу Цветанов е повдигнато обвинение за това, че на 18.08.2025г. в гр. Първомай умишлено е умъртвил с нож, в дома й, 44-годишната Димитрина Грозева. На 10.02.2026 г. прокуратурата е повдигнала ново обвинение на Цветанов, с което извършеното от него убийство е квалифицирано като предумишлено и особено жестоко с предвидено наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.

Апелативният съд прецени, че събраните до момента доказателства и по новото обвинение са достатъчни за обосновано предположение за изпълнение на убийството от страна на Цветанов. Счита, че са налице и двата квалифициращи признака, както и забележително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. При по-лека мярка за неотклонение съдът прие, че има реална опасност от укриване и извършване на престъпление.

Апелативният съд обърна внимание на стриктното придържане към начертания план, проявените непоколебимост и високо хладнокръвие, а също липсата на "извиним“ повод - повод, който да е скрепен с някакво понятно човешко оправдание на постъпката. Посочи още, че срокът на задържане не е прекомерен, като се има предвид, че за конкретното обвинение Наказателният кодекс позволява арест с продължителност 1 година и 6 месеца.

За здравето на Цветанов съдът прие, че е съвместимо с условията на задържане. По-конкретно депресивното му разстройство може да бъде медикаментозно поддържано, а твърдението, че предписаната терапия не се спазва в ареста, следва да бъде проверено, каквото указание беше дадено на прокурора.

