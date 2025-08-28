© Plovdiv24.bg 21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка - 44-годишната Димитрина Грозева от Първомай, остава за постоянно в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Според апелативните магистрати има всички предпоставки за постоянното му задържане, въпреки желанието на защитата Ивелин да бъде пуснат на свобода.



В мотивите си магистратите споделиха свидетелските показанията на дъщерята на убитата Димитрина, която е споделила, че е била заплашвана че “ще намери труп". По думите им има опастност обвиняемият да извърши друго престъпление.



В пледоарията си пред съда адвокатът на Ивелин Стоян Радев сподели, че е нарушена европейската конвенция на правата на човека.



“На 19 август Цветанов е задържан не по реда на НКП, а по Закона на министреството на вътрешните работи, това е нарушение на процесуалните правила. Той би трябвало да е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор, а това не е извършено".



По думите му обяснението е саморъчно и е написано неизвестно къде и в каква обстановка.



“Моят доверител е бил там без наличие на адвокат и без да са му разяснени правата по никакъв начин. Той е там с белезници, задържан в някакво качество - свидетел или обвиняем. Няма как да се приеме за законосъобразно действие и огледите да са приобщени по делото", каза още той.



По думите му въз основа на съмнение не може да има най-тежката мярка. От своя страна, прокуратурата представи нови доказателства. Това са протоколи за разпит и справка на мобилен телефон и движението на автомобила на Ивелин през градовете Варна, Чирпан, Първомай и излизането му на АМ "Тракия".



Ивелин сам е посочил къде е ножът и къде е изхвърлил окървавените дрехи. По думите на държавното обвените мъжът е бил спокоен и овладян.



Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът ѝ я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.



Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания.



Наказанието, което Ивелин би получил, ако бъде признат за виновен, е от 10 до 20 години. Решението на Апелативен съд Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.