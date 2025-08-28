© Plovdiv24.bg 21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай, оставя за постоянно в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Според апелативните магистрати има всички предпоставки за постоянното му задържане.



Въпреки желанието на защитата Ивелин да бъде пуснат на свобода.



В мотивите си магистратите споделиха свидетелските показанията на дъщерята на убитата Димитрина, която е споделила , че е била заплашвана че “ще намери труп."



По думите им Ивелин има опасност да извърши друго престъпление.



Адв. Стоян Янков, защитник на Ивелин Цветанов, каза пред журналисти, че доказателствата, които се представят по делото, са опорочени поради нарушения на правата



"Полицаите не са му осигурили защита, а и не са му и разяснили това право. Не са му разяснили, че има и право да не дава обяснения. Самият Цветанов е подписал в две декларации, че желае адвокат. В случая е било допуснато полицаите да ръководят процеса, а не наблюдаващият прокурор и разследващите служители."



"След като му е нарушено основното право на защита, не можее да говорим за каквито и да е правни действия. Българска полиция вече не бие, но има по-рафинирани методи за действия. Моят клиент каза в предишно заседание, че полицаи са заплашили, че ще го изнасилят. Останалите полицаи са го бутали и са му отправяли заплахи. При едно таково въздействие дали няма да е добре да направите каквото ви кажат, за да се отървете. Това е съвсем нормална защитна реакция", допълни адв. Янков.



В момента магистратите разглеждат мярката за неотклонение на Ивелин, след като миналата седмица Окръжен съд – Пловдив постанови задържане под стража. Защитата обжалва това решение с надеждата апелативните магистрати да определят по-лека мярка. Решението се очаква по-късно.



Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата Димитрина Грозева от Първомай, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.



Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов.



