Не уважиха молба на задържания за убийството в Първомай

Пловдивският окръжен съд остави без уважение молбата на обвиняемия Ивелин Цветанов за промяна на мярката му за неотклонение и той остава задържан.



Спрямо 22-годишния мъж е повдигнато обвинение за това, че на 18.08.2025 г. в гр. Първомай умишлено е умъртвил в дома ѝ 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години.



Окръжен съд – Пловдив прие, че все още е налице реална опасност от извършване на престъпление при мярка различна от задържане под стража.



Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.