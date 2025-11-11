Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив

© Вече трети ден жителите на района около бул. "Дунав" в Пловдив са без парно и топла вода, след като в нощта срещу неделя там възникна сериозна повреда на магистрален топлопровод.



Аварията е засегнала не само десетки домакинства, но и две образователни институции - Френската езикова гимназия и детска градина "Дъга". В детската градина отоплението временно се осигурява с климатици, докато във Френската гимназия още от понеделник учебните часове са намалени.



От EVN съобщиха за Plovdiv24.bg, че ремонтните дейности на булеварда продължават, като са на финалната права. Очаква се топлоснабдяването да бъде напълно възстановено до края на деня.