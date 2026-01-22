© Транспортните неволи продължават да преследват община Пловдив не само в града, а и в региона. Потърпевши са стотици ученици и работещи, които се чудят как да пътуват от Стамболийски до Пловдив и обратно.



Проблемът възникна, след като превозвач от областната транспортна схема от квотата на община Пловдив преди дни отказа да обслужва линията Пловдив - Стамболийски - Кричим. Това наложи областният управител проф. д-р Христина Янчева да издаде заповед за прилагането на временно възлагане на маршрута.



Въпреки че има спешна мярка, курсовете продължават да не се изпълняват. От областна администрация са изпратили напомнящи писма до общините Стамболийски и Пловдив, че трябва да спазват ангажиментите си. Допълнително проф. Янчева е провела разговор с кмета на Стамболийски Петър Неделев относно вижданията му за решаването на проблема.



По повод прекратените автобусни превози по линията Пловдив – Кричим от община Пловдив коментираха, че превозвачът, обслужвал линията - "Меритранс“, след отправено предизвестие е преустановил дейността си.



Към момента продължават да се изпълняват курсове по линията от квотата на община Кричим, което осигурява обслужване на пътниците. Общинската администрация на Пловдив продължава активна работа по търсене на нов изпълнител по линията.