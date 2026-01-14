Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски

© Фейсбук Спряха автобусите от Пловдив до населените места на територията на община Стамболийски, научи Plovdiv24.bg.



От своя страна кметът на община Стамболийски, Петър Неделев е предприел необходимите действия и вече е информирал Областна администрация Пловдив и община Пловдив за прекратените автобусни превози от областната транспортна схема.



"Прекратяването на тези курсове е извършено едностранно, без предварително уведомление и без съгласуване с община Стамболийски, което създава сериозни затруднения за жителите на града и населените места в общината, някои от които разчитащи само на обществения транспорт за работа, обучение и достъп до административни и здравни услуги.“, заявява Петър Неделев.



Подобен подход е недопустим и ще настоявам за възстановяване на прекратените курсове или намиране на друг вариант, който да разреши безпрепятственото пътуване на жителите на общината. Общинското ръководство ще увеличи курсовете на обществения транспорт, осигуряван от общината, от и към населените места, от град Стамболийски, като мярка за облекчаване на ситуацията.



Съгласно утвърдените разписания, са спрени следните маршрутни курсове:



от Пловдив до Стамболийски



07:00 ч. – Пловдив, Гарата до Стамболийски



09:35 ч. - от Автогара Север



11:55 ч. - от Автогара Север



14:24 - от Автогара Север



16:35 ч. - от Автогара Север



16:43 - от Автогара Север до Ново село



18:55 ч. - от Автогара Север



И обратните курсове от Гарата в Стамболийски към град Пловдив – в 8.22 часа, 10:32ч., 13:02 ч., 15:22 ч., 17:23 ч. и 20:02 часа.



Спрян е и курсът в 17:23 часа за Ново село.



С цел намиране на възможност за възстановяване на превозите Община Стамболийски е предприела спешни действия за намиране на решение на възникналия проблем. За развитието му и всички последващи действия гражданите ще бъдат своевременно информирани.