ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски
От своя страна кметът на община Стамболийски, Петър Неделев е предприел необходимите действия и вече е информирал Областна администрация Пловдив и община Пловдив за прекратените автобусни превози от областната транспортна схема.
"Прекратяването на тези курсове е извършено едностранно, без предварително уведомление и без съгласуване с община Стамболийски, което създава сериозни затруднения за жителите на града и населените места в общината, някои от които разчитащи само на обществения транспорт за работа, обучение и достъп до административни и здравни услуги.“, заявява Петър Неделев.
Подобен подход е недопустим и ще настоявам за възстановяване на прекратените курсове или намиране на друг вариант, който да разреши безпрепятственото пътуване на жителите на общината. Общинското ръководство ще увеличи курсовете на обществения транспорт, осигуряван от общината, от и към населените места, от град Стамболийски, като мярка за облекчаване на ситуацията.
Съгласно утвърдените разписания, са спрени следните маршрутни курсове:
от Пловдив до Стамболийски
07:00 ч. – Пловдив, Гарата до Стамболийски
09:35 ч. - от Автогара Север
11:55 ч. - от Автогара Север
14:24 - от Автогара Север
16:35 ч. - от Автогара Север
16:43 - от Автогара Север до Ново село
18:55 ч. - от Автогара Север
И обратните курсове от Гарата в Стамболийски към град Пловдив – в 8.22 часа, 10:32ч., 13:02 ч., 15:22 ч., 17:23 ч. и 20:02 часа.
Спрян е и курсът в 17:23 часа за Ново село.
С цел намиране на възможност за възстановяване на превозите Община Стамболийски е предприела спешни действия за намиране на решение на възникналия проблем. За развитието му и всички последващи действия гражданите ще бъдат своевременно информирани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в ...
09:49 / 14.01.2026
Учени от Пловдив разработват хапче за дълголетие на основата на м...
08:52 / 14.01.2026
Много птици загинаха при пожар в Пловдив
08:10 / 14.01.2026
Природонаучният музей се включва във фестивала "Пловдив си ти" съ...
22:45 / 13.01.2026
Приходите от нощувки в Пловдивска област скочиха с 20% за година
21:18 / 13.01.2026
Блъснаха водач на електрическа тротинетка на ключово кръстовище в...
19:49 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS