© Фейсбук виж галерията Тежък пътен инцидент е станал в ранните часове на днешния ден на булевард "Руски" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Точното място на произшествието е срещу мол "Марково тепе" до кръстовището с улица "Гладстон".



На място има полиция. Движението не е затруднено, защото катастрофиралият автомобил е върху разделителната ивица между двете платна, през която преминават пешеходци, за да пресекат. На метри от мястото на сблъсъка има и автобусна спирка.



