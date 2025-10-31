ИЗПРАТИ НОВИНА
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (5)9575
Plovdiv24.bg се сдоби с видео, заснето буквално минути след тежката катастрофа на булевард "Руски" в Пловдив. На кадрите се виждат сериозните материални щети по кадилака, докато мъж говори на висок глас.

Шофьор е задържан след предизвикана катастрофа с материални щети днес в Пловдив, съобщиха по-рано днес от полицията в града под тепетата.

Около 3,00 часа в полицията постъпил сигнал, че в зоната на кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември" автомобил "Кадилак" блъснал друга кола и продължил по пътя си, а на кръстовището кръстовище с ул. "Гладстон" се ударил в дърво.

Мъжът зад волана е отведен в ареста на Второ РУ, работата по случая продължава. По предварителни данни няма пострадали.



Още по темата: общо новини по темата: 3
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »






