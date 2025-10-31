ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Шофьор е задържан след предизвикана катастрофа с материални щети днес в Пловдив, съобщиха по-рано днес от полицията в града под тепетата.
Около 3,00 часа в полицията постъпил сигнал, че в зоната на кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември" автомобил "Кадилак" блъснал друга кола и продължил по пътя си, а на кръстовището кръстовище с ул. "Гладстон" се ударил в дърво.
Мъжът зад волана е отведен в ареста на Второ РУ, работата по случая продължава. По предварителни данни няма пострадали.
