Шофьорът на "Кадилака", който се заби в дърво тази сутрин, е бил пиян, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на полицията. Тестът с дрегер на водача е отчел положителна проба над допустимите 1,2 промила. Той е дал кръв за химически анализ. Мъжът е на 25 години и е от турски произход.



Шофьорът е бил задържан след предизвикана преди това катастрофа с материални щети.



Припомняме, че около 3,00 часа в полицията постъпил сигнал, че в зоната на кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември" той е блъснал друга кола и продължил по пътя си, а на кръстовището с ул. "Гладстон" се ударил в дърво.



Мъжът зад волана е отведен в ареста на Второ РУ. Ще бъде образувано досъдебно производство. По предварителни данни няма пострадали.



