Шофьор е задържан след предизвикана катастрофа с материални щети днес в Пловдив, съобщиха от полицията в града под тепетата.



Около 3,00 часа в полицията постъпил сигнал, че в зоната на кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември" автомобил "Кадилак" блъснал друга кола и продължил по пътя си, а на кръстовището кръстовище с ул. "Гладстон" се ударил в дърво.



Мъжът зад волана е отведен в ареста на Второ РУ, работата по случая продължава. По предварителни данни няма пострадали.