|Тестът на блъснатия водач на тротинетка е реагирал положително на метадон
Мъж е в болница след пътно произшествие вчера в Пловдив. Около 15.20 ч., на кръстовище между бул. "Шести септември“ и бул. "Източен“ настъпил удар между лек автомобил "Фиат“ и електрическа тротинетка.
Водачът на индивидуалното превозно средство, на 38 години, е оставен под лекарско наблюдение. При отработване на катастрофата той и 46-годишният шофьор на колата са изпробвани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни.
При пострадалия обаче тестът с драг чек реагирал положително на метадон. Действията по изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до произшествието, се извършват от служители в сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025
В Кючука започнаха да изхвърлят боклуците си върху автомобили
09:01 / 04.12.2025
В Пловдив издирват 13-годишно момиче
08:20 / 04.12.2025
Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
08:02 / 04.12.2025
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
