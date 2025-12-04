© Plovdiv24.bg Блъснатият вчера водач на тротинетка е с положителен тест за метадон. Това съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив и обясниха цялата ситуация:



Мъж е в болница след пътно произшествие вчера в Пловдив. Около 15.20 ч., на кръстовище между бул. "Шести септември“ и бул. "Източен“ настъпил удар между лек автомобил "Фиат“ и електрическа тротинетка.



Водачът на индивидуалното превозно средство, на 38 години, е оставен под лекарско наблюдение. При отработване на катастрофата той и 46-годишният шофьор на колата са изпробвани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни.



При пострадалия обаче тестът с драг чек реагирал положително на метадон. Действията по изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до произшествието, се извършват от служители в сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.



