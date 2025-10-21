ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Стотици водачи в Пловдивско получават "солени честитки" от полицията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:49Коментари (1)4119
© Plovdiv24.bg
Общо 1160 водачи ще получат електронни фишове за превишена скорост на територията на Пловдивска област през почивните дни. 

Данните са изведени от анализа за дейността на патрулите от сектор "Пътна полиция“, работили на терен в Пловдив и региона за времето от 17 до 19 октомври. Допълнително от тези  нарушения, регистрирани от  мобилните и стационарни камери, служителите са документирали и други 1438 случая на неспазване на Закона за движение по пътищата. 

По тях е взето административно отношение, като са издадени общо 278 акта и глоби с фиш. В рамките на пътния контрол са направени 231 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Предприети са необходимите действия по 17 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 15 от които с материални щети и 2 с пострадали участници.

За отчетния период в подразделения на областната дирекция на МВР с полицейски заповеди са били задържани четирима пияни водачи и един, заради отказ да бъде изпробван с дрегер.

На кръстовище в Кричим от екип на РУ-Стамболийски бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при мъж на 36 години, проверен от служители на Второ РУ в централната градска част на Пловдив. 

В Първо РУ пък попаднали двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. "Ал. Стамболийски“ в областния град, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.  

Междувременно патрул на РУ-Първомай бил насочен към сигнал, че в село Езерово местен жител се блъснал с колата си в къща и напуснал местопроизшествието. Незабавно мъжът бил установен, но при проверката той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химически анализ.

Срещу всички извършители са образувани бързи производства, а на двама от тях личните моторни превозни средства за иззети.


Още по темата: общо новини по темата: 76
26.08.2025 Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места
22.07.2025 МВР намери цаката на нарушителите в Пловдив, почна ги наред
01.07.2025 "Пътна полиция" вече използва камерите за видеонаблюдение на община
Пловдив
05.11.2024 Пловдивчанин: Е затова стават мармалади и се къдрят ламарини
04.11.2024 Пловдивчанин за камера на КАТ: Огладняха! Друг: Зрънчовците да се научат да карат!
27.07.2024 В Пловдив: Караш с превишена скорост, след минути получаваш на телефона
глобата
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Те освен да слагат камери и да дремят в патрулките си друго не правят. За нарушения на пътна маркировка, светофари и т.н. въобще не им дреме дори пред очите им да се случи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Студентка от Великобритания за Пловдив: Бях много притеснена в на...
11:58 / 21.10.2025
Общински съветник: Съмненията висят във въздуха
10:29 / 21.10.2025
Евакуираха работещи и посетители в Plovdiv Plaza Mall
09:57 / 21.10.2025
Спомените на Пловдив в черно и бяло
08:52 / 21.10.2025
Днес е денят, в който някои хора ще си намерят добра работа в Пло...
07:30 / 21.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
05:05 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
Войната в Украйна
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: