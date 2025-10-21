Стотици водачи в Пловдивско получават "солени честитки" от полицията

© Plovdiv24.bg Общо 1160 водачи ще получат електронни фишове за превишена скорост на територията на Пловдивска област през почивните дни.



Данните са изведени от анализа за дейността на патрулите от сектор "Пътна полиция“, работили на терен в Пловдив и региона за времето от 17 до 19 октомври. Допълнително от тези нарушения, регистрирани от мобилните и стационарни камери, служителите са документирали и други 1438 случая на неспазване на Закона за движение по пътищата.



По тях е взето административно отношение, като са издадени общо 278 акта и глоби с фиш. В рамките на пътния контрол са направени 231 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Предприети са необходимите действия по 17 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 15 от които с материални щети и 2 с пострадали участници.



За отчетния период в подразделения на областната дирекция на МВР с полицейски заповеди са били задържани четирима пияни водачи и един, заради отказ да бъде изпробван с дрегер.



На кръстовище в Кричим от екип на РУ-Стамболийски бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при мъж на 36 години, проверен от служители на Второ РУ в централната градска част на Пловдив.



В Първо РУ пък попаднали двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. "Ал. Стамболийски“ в областния град, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.



Междувременно патрул на РУ-Първомай бил насочен към сигнал, че в село Езерово местен жител се блъснал с колата си в къща и напуснал местопроизшествието. Незабавно мъжът бил установен, но при проверката той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химически анализ.



Срещу всички извършители са образувани бързи производства, а на двама от тях личните моторни превозни средства за иззети.