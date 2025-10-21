ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици водачи в Пловдивско получават "солени честитки" от полицията
Данните са изведени от анализа за дейността на патрулите от сектор "Пътна полиция“, работили на терен в Пловдив и региона за времето от 17 до 19 октомври. Допълнително от тези нарушения, регистрирани от мобилните и стационарни камери, служителите са документирали и други 1438 случая на неспазване на Закона за движение по пътищата.
По тях е взето административно отношение, като са издадени общо 278 акта и глоби с фиш. В рамките на пътния контрол са направени 231 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. Предприети са необходимите действия по 17 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 15 от които с материални щети и 2 с пострадали участници.
За отчетния период в подразделения на областната дирекция на МВР с полицейски заповеди са били задържани четирима пияни водачи и един, заради отказ да бъде изпробван с дрегер.
На кръстовище в Кричим от екип на РУ-Стамболийски бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при мъж на 36 години, проверен от служители на Второ РУ в централната градска част на Пловдив.
В Първо РУ пък попаднали двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. "Ал. Стамболийски“ в областния град, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.
Междувременно патрул на РУ-Първомай бил насочен към сигнал, че в село Езерово местен жител се блъснал с колата си в къща и напуснал местопроизшествието. Незабавно мъжът бил установен, но при проверката той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химически анализ.
Срещу всички извършители са образувани бързи производства, а на двама от тях личните моторни превозни средства за иззети.
