© Фейсбук Още една камера бе монтирана на едно от оживените места в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Става въпрос за кръстовището между Асеновградско шосе и булевард "Освобождение". По този се увеличава обхватът на виденаблюдението в града под тепетата, за което от Общината загатнаха преди година и половина.



Камерите ще следят и улавят всички нарушители по пътищата, пешеходните пътеки и велоалеите в града, а след това чрез бъдещата единна мобилна платформа ще получат известие за глобата, която трябва да заплатят.



"Когато преминете отнякъде с превишена скорост, след минути на телефона си ще получите известие за глобата. Ще имате възможността с един клик да платите с отстъпка. Така 70% отиват в касата на община Пловдив, а 30% в касата на националния бюджет", обясниха тогава от общинската администрация.



Очаквайте продължение!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.