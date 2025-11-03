ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето я най-новата камера в Пловдив
Камерите ще следят и улавят всички нарушители по пътищата, пешеходните пътеки и велоалеите в града, а след това чрез бъдещата единна мобилна платформа ще получат известие за глобата, която трябва да заплатят.
"Когато преминете отнякъде с превишена скорост, след минути на телефона си ще получите известие за глобата. Ще имате възможността с един клик да платите с отстъпка. Така 70% отиват в касата на община Пловдив, а 30% в касата на националния бюджет", обясниха тогава от общинската администрация.
Очаквайте продължение!
Коментари (3)
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
Сподели какво ново....
