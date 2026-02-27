Костадин Димитров. Очаква се да бъде монтирана в средата на месец март.
“В града ще има 4 камери на Министерството на вътрешните работи, а други две ще бъдат монтирани в областта, едната от които на Околовръстното. С това очакваме Пловдив да стане по-сигурен. Ще има и една общинска камера, а след това ще възложим на районните кметове да проведат процедури за монтиране на камери в опасни участъци там, където е нужно. Пловдив ще е един от първите градове, на които МВР ще предостави такива камери“, каза още кметът.
Съвсем скоро устройства ще има в района на езиковите гимназии, на бул. "Санкт Петербург“, от южната страна на моста на УХТ. Ще има разположена камера и на "Цар Борис III Освободител“.
