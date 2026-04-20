Както Plovdiv24.bg ви информира по-рано днес, ДПС няма да има в 52-рото Народно събрание депутат, излъчен от Пловдив-град. Това означава, че Стефка Костадинова няма да влезе в парламента като народен избраник.

Доскорошната рекордьорка на висок скок и бивш председател на Българския олимпийски комитет (БОК) оглави листата на ДПС в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив-град. Тя обаче събра едва 102 преференции, въпреки че водеше листата.

Костадинова гласува вчера в Спортно училище "Васил Левски“ в Пловдив, мястото, откъдето започва нейният път към върховете на световния спорт. Именно там са положени основите, които я изграждат като личност с характер и последователност – качества, които днес тя пренася в обществената и политическата си ангажираност.

ДПС: изчезва от политическата карта на Пловдив

На 9 юни 2024 г. ДПС е взел 3 740 гласа в Пловдив град. На 27 октомври 2024 — 4 602 гласа, четвърта сила с 4.30%. На 19 април 2026 г.: 1 596 гласа, 1.04%. Партията губи близо 3 000 гласа при значително повече хора на урните. В Пловдив град ДПС практически е спряла да бъде политически фактор.