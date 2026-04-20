Три парламентарни избора за по-малко от две години. Три коренно различни резултата. В 16-и избирателен район Пловдив град — политическата карта се преобърна толкова драматично, че партия, която не е съществувала преди година и половина, спечели повече гласове от всичките си конкуренти, взети заедно.

Официалните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи за Пловдив показват картина, каквато градът под тепетата не е виждал от десетилетия.

Активността се е качила с близо 19 пункта за 22 месеца

На изборите от 9 юни 2024 г. само 32.53% от пловдивчани с право на глас са отишли до урните — около 98 600 души. Това е бил един от най-слабите вотове за Пловдив град в новата история.

На 27 октомври 2024 г. активността скочи до 37.58% или около 113 900 гласували. Ръст от 5 процентни пункта, но все още далеч от масово участие.

На 19 април 2026 г. числото стигна 51.42% — 155 912 гласували от 303 233 с право на глас. За два години активността е нараснала с близо 57 000 реални човека, отишли до изборните секции.

ГЕРБ: от доминация до трето място

На 9 юни 2024 г. ГЕРБ-СДС е категоричен победител в Пловдив град с 25 385 гласа и 27.22%. На 27 октомври 2024 резултатът се качва до 31 810 гласа и 29.71% — пик за партията. Изглежда сигурен лидер.

На 19 април 2026 г. партията получава 20 095 гласа или 13.15%. Трето място. Загубата в абсолютни числа спрямо октомври 2024 е 11 715 гласа — и то при значително по-висока обща активност. Ако активността беше останала на същото ниво, спадът щеше да изглежда още по-рязък.

Възраждане: от втора сила до под 5%

Може би най-драматичният срив принадлежи на "Възраждане". На 9 юни 2024 г. партията на Костадин Костадинов взема 14 716 гласа в Пловдив град. На 27 октомври 2024 г. резултатът расте до 16 852 — втора политическа сила в района. Изглежда стабилно.

На 19 април 2026 г. "Възраждане" получава 7 139 гласа и 4.67%. Буквално половината от октомврийския резултат, при двойно по-висока активност. В реално изражение партията е загубила около 9 700 гласа — хора, които са гласували за нея преди само 18 месеца, но са избрали различно на последния вот.

ДПС: изчезва от политическата карта на Пловдив

На 9 юни 2024 г. ДПС е взел 3 740 гласа в Пловдив град. На 27 октомври 2024 — 4 602 гласа, четвърта сила с 4.30%. На 19 април 2026 г.: 1 596 гласа, 1.04%. Партията губи близо 3 000 гласа при значително повече хора на урните. В Пловдив град ДПС практически е спряла да бъде политически фактор.

БСП: бавен, но последователен залез

БСП за България събира 5 589 гласа на 9 юни 2024 г., 6 673 на 27 октомври 2024, след което пада до 3 976 на 19 април 2026 г. Разликата спрямо октомври е минус 2 697 гласа. Тенденцията е трайна — социалистите не намират начин да задържат пловдивския си електорат.

ПП-ДБ: единствената традиционна партия с ръст

Коалицията Продължаваме промяната — Демократична България е единствената формация от старата политическа архитектура, която се е задържала и дори нараснала. От 17 845 гласа на 9 юни 2024 г. до 20 030 на 27 октомври 2024, до 25 064 на 19 април 2026 г. Ръстът в абсолютни числа спрямо октомври е 5 034 гласа. На фона на всеобщия разпад на установените партии в Пловдив, резултатът е забележителен.

Прогресивна България: 70 711 гласа при дебют

Партията не е съществувала на предишните два вота. На 19 април 2026 г. тя получава 70 711 гласа и 46.28% в Пловдив Град — повече от ГЕРБ, ПП-ДБ, Възраждане, БСП и ДПС взети заедно. Откъде идват тези гласове? Частичен отговор дават числата: ГЕРБ е загубил 11 715 гласа, Възраждане — 9 713, ДПС — 3 006, БСП — 2 697. Сборът е близо 27 000 гласа само от тези четири партии. Останалото идва от новите гласоподаватели, привлечени от рязко по-високата активност.