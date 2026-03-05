по повод организирания довечера протест с искане на оставката на директора на ОДМВР Пловдив комисар Васил Костадинов. От организацията смятат, че демонстрацията трябва да бъде пред съда - институцията, която е постановила присъдите за това тежко престъпление. Ето цялата позиция:
Като сдружение ние застанахме до майката на Митко в съда. Подкрепяхме я в най-тежката ѝ битка – битката за справедливост. Днес обаче сме дълбоко възмутени и огорчени от смешно малките присъди за едно толкова жестоко и ужасяващо престъпление.
Истината трябва да се казва ясно: Присъдите се дават от българския съд. И именно там е мястото, където обществото трябва да зададе своите въпроси. Ако ще има протест – той трябва да бъде пред съда, пред институцията, която е постановила тези решения. Ако ще се търси отговорност – нека съдиите обяснят защо наказанията са толкова ниски за престъпление, което разтърси цяла България. Следствието се ръководи от прокуратурата – също институция, която носи своята отговорност.
Но днес виждаме нещо тревожно – обществената болка започва да се използва за политически цели. Сякаш с натискане на бутон отново се активират едни и същи лица:
– самопровъзгласили се експерти без ценз
– хора, които вече обявяват политически проекти
– личности, които превръщат трагедията в собствена кампания.
Това е болката на една майка, която загуби детето си. Това е трагедията на още едно българско семейство. Това не е сцена за политически амбиции.
Ние заставаме твърдо зад майката на Митко и споделяме нейното огромно нещастие. Но призоваваме:
Нека енергията на хората не се използва за лични или партийни интереси. Нека общественият гняв бъде насочен там, където трябва – към съдебната система. Ако ще има мощен протест – нека се съберем пред Върховния касационен съд. Нека съдиите излязат и обяснят на обществото:
Защо присъдите са толкова ниски?
Къде е справедливостта?
Кой защитава жертвите?
Справедливостта за Митко не трябва да се превръща в политическа кампания. Тя трябва да бъде истинска, честна и достойна.
