Началникът на Районното управление в Стамболийски комисар Венелин Костов е назначен за заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Другият заместник е комисар Пламен Иванов, предава Plovdiv24.bg.
Комисар Костов оглави управлението в Стамболийски след убийството в Цалапица на Димитър Малинов. Преди това беше началник на Трето районно в Пловдив.
Костов ще ръководи специализираното звено за борба с изборните нарушения на територията на Пловдивска област. В структурата участват представители на няколко различни полицейски звена от града и региона.
В системата на вътрешното ведомство са извършени и няколко премествания. Началникът на VI РУ главен инспектор Николай Кирков е назначен за временно изпълняващ дръжността началник на V Районно в "Тракия" след като титулярят гл.инсп. Васил Саватинов излязъл в болнични. На мястото на Кирков отива гл. инсп. Любомир Начев, досегашен и.д. зам.-началник и ръководител на сектор "Криминална полиция" в VI РУ.
Припомняме, че след връщането на старши комисар Васил Костадинов в директорския кабинет на ул. "Княз Богориди" 7 бяха предприети рокади в системата. Началник на Първо РУ е Асен Солаков, на Районното управление в Асеновград - Даниел Колев, в Първомай - Георги Георгиев, в Садово - Димитър Димитров, в Карлово - Георги Гатевски.
© Plovdiv24.bg
/
/
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.