Началникът на Районното управление в Стамболийски комисар Венелин Костов е назначен за заместник-директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив.  Другият заместник е комисар Пламен Иванов, предава Plovdiv24.bg.

Комисар Костов оглави управлението в Стамболийски след убийството в Цалапица на Димитър Малинов. Преди това беше началник на Трето районно в Пловдив. 

Костов ще ръководи специализираното звено за борба с изборните нарушения на територията на Пловдивска област. В структурата участват представители на няколко различни полицейски звена от града и региона. 

В системата на вътрешното ведомство са извършени и няколко премествания. Началникът на VI РУ главен инспектор Николай Кирков е назначен за временно изпълняващ дръжността началник на V Районно в "Тракия" след като титулярят гл.инсп. Васил Саватинов излязъл в болнични. На мястото на Кирков отива гл. инсп. Любомир Начев, досегашен и.д. зам.-началник и ръководител на сектор "Криминална полиция" в VI РУ. 

Припомняме, че след връщането на старши комисар Васил Костадинов в директорския кабинет на ул. "Княз Богориди" 7 бяха предприети рокади в системата. Началник на Първо РУ е Асен Солаков, на Районното управление в Асеновград - Даниел Колев, в Първомай - Георги Георгиев, в Садово - Димитър Димитров, в Карлово - Георги Гатевски.