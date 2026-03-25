Със заповед на министъра на вътрешните работи на поста заместник-директор на пловдивската полиция застава комисар Венелин Костов, съобщиха от ОД МВР, потвърждавайки новината на Plovdiv24.bg от по-рано днес.
При официалното представяне днес пред ръководните служители от подразделенията, директорът ст. комисар Васил Костадинов изрази доверието си в личностните и професионални качества на своя заместник, а умението му да работи в динамична среда посочи като водещ подход, който следва да се наложи в дейността на целия състав на дирекцията.
Венелин Костов е роден през 1978 година. През 2002 г. завършва висше образование с квалификационна степен "магистър“ в Технически университет – София. В системата на МВР започва работа през септември 2003 година на длъжност полицай в сектор "Охранителна полиция" при Второ РУ в Пловдив. В същото подразделение преминава през позицията на младши полицейски инспектор, а през 2005 година – и като младши разузнавач.
През 2008 година е разузнавач в Трето РУ, където през 2016 година застава начело на една от групите за противодействие на криминалната престъпност, а през 2018 – и на сектор "Криминална полиция". През 2020 година е преназначен като началник на сектор в Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. От юни 2021 година ръководи Трето РУ – Пловдив. Считано от 18.10.2023 година е начело на РУ-Стамболийски, която длъжност заема до настоящото преназначаване.
За постигнати високи резултати в професионалната си кариера е награждаван многократно от ръководството на МВР.
Кой е новият заместник-директор на пловдивската полиция?
