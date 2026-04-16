И шестте районни управления на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Пловдив имат нови началници, научи Plovdiv24.bg. Шефът на "Пътна полиция" в града под тепетата също е сменен.

Ето и имената на новите шефове:

Първо районно - главен инспектор Асен Солаков

Второ районно - главен инспектор Димитър Костов

Трето районно - главен инспектор Гено Господинов

Четвърто районно - главен инспектор Сивлин Бабаджанов

Пето районно има изпълняващ функцията началник - главен инспектор Николай Кирков

Шесто районно също има изпълняващ функцията началник - главен инспектор Любомир Начев

Радослав Начев е назначен за началник на сектор "Пътна полиция“

Радослав Начев е роден през 1983 г. в Пловдив. През 2007 г. завършва специалност "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ в Академия на МВР. Същата година започва работа като полицейски инспектор в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор "Пътна полиция“ на ОДМВР - Пловдив.

От 2011 г. са му възложени функции по непосредствено ръководство и управление на този сектор, а през 2013 г., след успешно издържан конкурс за израстване в категория, става негов началник. През 2015 г. е преназначен на длъжност началник на група в пловдивския сектор "Специализирани полицейски сили“, а през юни 2021 година застава начело на същото подразделение. От декември същата година до встъпването му като заместник-директор на ОДМВР – Пловдив, работи в Столична дирекция на вътрешните работи, където последователно заема постовете на заместник-началник и началник на отдел "Пътна полиция“.

За постигнати високи резултати през професионалния си стаж в МВР Радослав Начев многократно е получавал награди.

Шефът на пловдивската полиция е получил призовка

Междувременно стана ясно, че директорът на ОД МВР Пловдив Васил Костадинов е излязъл в болнични, след като е получил призовка, за да бъде привлечен и разпитан като обвиняем по досъдебно производство за оказване на принуда над служител.