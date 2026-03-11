ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови рокади в ОД МВР Пловдив
Новият директор старши комисар Васил Костадинов предприе промените десет дни след като се върна в шефския кабинет в сградата на ул. "Княз Богориди" № 7.
Началник на Първо РУ е Асен Солаков, на Районното управление в Асеновград - Даниел Колев, в Първомай - Георги Георгиев, в Садово - Димитър Димитров.
Очаква се решението на старши комисар Костадинов за районните управления в Карлово, Труд и Раковски, както и за звената в Пловдив.
