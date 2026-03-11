Сподели close
Започват очакваните рокади в областната дирекция на МВР в Пловдив. Нови началници вече имат Първо районно в Пловдив и управленията в Асеновград, Садово и Първомай. Засега официална информация от полицейския пресцентър не е обявена, предава Plovdiv24.bg.

Новият директор старши комисар Васил Костадинов предприе промените десет дни след като се върна в шефския кабинет в сградата на ул. "Княз Богориди" № 7. 

Началник на Първо РУ е Асен Солаков, на Районното управление в Асеновград - Даниел Колев, в Първомай - Георги Георгиев, в Садово - Димитър Димитров.

Очаква се решението на старши комисар Костадинов за районните управления в Карлово, Труд и Раковски, както и за звената в Пловдив.