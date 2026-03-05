Васил Костадинов. Тя е подкрепена и от други хора, организации и граждански сдружения, между които бащата на Сияна, експерта от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, сдружение "Ангели на пътя“ и др.
Протестът е насрочен за днес от 18:00 часа на автомагистрала "Тракия" при разклона за Цалапица, с искане за оставката на директора на ОДМВР – Пловдив.
Заявилите участие в протеста се обръщат и към вътрешният министър Емил Дечев с призив да бъде преосмислено решението, като подчертават, че обществото очаква морал, яснота и поемане на отговорност.
"Публикувах снимки във Фейсбук на поста, в който съпругата на Васил Костадинов е публикувала на хората, които утре идват на протеста в подкрепа на справедливостта за Митко. Много съм ядосана от това ,което пише тя, оправдавайки съпруга си. Това, което се случва, е недопустимо", каза за Plovdiv24.bg майката на Митко.
"За констатирани нарушения Васил Костадинов можеше да дойде в съда и да даде показания, а той не дойде. Той докато беше в отпуск, когато е станало убийството на Митко, началникът на РУ в Стамболийски Ангел Кириев и заместника му също са в отпуск. Кой тогава ръководи РУ в Стамболийски, след като и началникът, и заместникът му са в отпуск? Цялата информация по разследването, снимки от камерите, аз съм им дала. А те какво са правели тогава?
В момента двама от убийците на Митко са с 4-годишни присъди и скоро ще бъдат навън. Участници в умишлено убийство на 3-тата година ще са навън, на свобода", посочи Атанаска Бакалова.
Тя е пуснала уведомление за протеста, който ще бъде мирен. Ще има автошествие, ще затворят кръговото на пътя Пловдив - Пазарджик при Цалапица, АМ "Тракия" също ще бъде затворена за малко.
"Писахме и до министъра на МВР, но отговор не съм получил . Помолих го да дойде лично и да каже защо е възстановен директорът на ОД МВР Пловдив, след акто има констатироани нарушения. Това не трябваше да става. Всеки трябваше да си понесе последствията от това, което се случи. Всеки трябва да може да се постави на мястото на такъв родител".
Майката на Митко твърди, че от съпругата на Васил Костадинов се свързва с хора, заявили участие в протеста, и им обяснява неща от разследването. Лично министърът също и е писал да я кани на среща в министерството
"Отказах, разбира се. Защо? Защото може би всичко това е, за да ми се обяснява как Костадинов е най-добрият служител за този пост, което е безгранична арогантност. Аз не мога да повярвам, че това се случва. Тези хора не ги интересува, че се подиграват с мен и с паметта на детето ми. Просто не ги интересува".
Ето какво още казва майката на Митко:
"Благодарение на действията на полицията, които вие ръководехте, детето ми беше заровено седмица на сметището до селото.
Благодарение на действията на полицията, които вие ръководехте, единият от извършителите избяга, а другите бяха на ръба да избягат.
Благодарение на действията на полицията, които вие, г-н Костадинов, ръководехте, на мен ми се налагаше да ходя и да се моля да ми дават записи от камери, за да търся детето си.
Благодарение на действията на полицията, които вие ръководехте, до този момент все още не е доказано кой нанесе ударите на Митко в лицето, от които той е починал, защото Рангел и до ден днешен отрича да е той.
Благодарение на действията на полицията, които вие ръководехте, Рангел не беше заловен почти година, след като го изпуснахте в Германия, въпреки че ви бяха предоставени данни, че той е в Дания и точно при кого е там.
Благодарение на действията на полицията, които вие, г-н Костадинов, ръководехте, не беше установен ключов свидетел, който беше видял качването на детето ми в багажника на автомобила на убийците и който им е правил отцепка, за да го изкарат до сметището.
Благодарение на вашия "професионализъм“, г-н Костадинов, все още не е доказано категорично как умря детето ми.
Благодарение на вашия "професионализъм“ аз не живея днес, г-н Костадинов, и справедливост няма.
Оставка, Васил Костадинов!"
