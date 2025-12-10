ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственици дариха частни имоти за инфраструктура в "Западен"
Проектът на улица "Парк отдих и култура" е направен изцяло от екипа на районното кметство, но с водещ външен проектант инж. Петя Арабаджиева. Направено е изменение на кадастралната карта, касаещо няколко частни имота. Проведени са разговори със собствениците, които дарили частите, попадащи в бъдещата велоалея.
"Ние свършихме огромен обем работа, за да може там да се реализира един чудесен проект. Очакваме до 15 декември общината да приключи с обществената поръчка по избор на изпълнител и да се започне реконструкцията на улицата" - коментира Стойчева.
Завършено е проектирането и на кръговото кръстовище на ул. "Елин Пелин“, бул. "Пещерско шосе“ и ул. "Парк Отдих и култура“. Там се преговаря със собствениците на други четири имота да се предадат части на общината, за да може да се вземе разрешение за строеж.
Двата проекта са съгласувани с всички институции и са предадени в голяма община.
