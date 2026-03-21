Община Пловдив ще поиска пет държавни имота за реализиране разширяването на “Пещерско шосе". Предложението от кмета Костадин Димитров до общинските съветници вече е официално разгледано по комисиите в местния парламент, информира Plovdiv24.bg.
Искането за взимането трябва да стане със санкция на Общинския съвет чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството, който да изпрати официално писмо до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на имотите, които попадат в уличната регулация на тесния в момента булевард.
От подадената до общинските съветници информация става ясно, че район “Западен" и в частност квартал “Христо Смирненски" е един от най-бързо развиващите се в града. В тази връзка строителството там расте с бързи темпове, населяването с жители в новопостроените блокове става доста интензивно, а уличната инфраструктура не може да отговори на нуждите и желанията на гражданите.
В тази връзка кметската администрация е задействала процедура по придобиване на държавните имоти с оглед увеличаване габаритите на “Пещерско шосе", което е момента не може да поеме трафика от превозни средства от и за Пловдив.
1246 кв. метра е първият имот и е с предоставени права за управление на Медицинския университет. Вторият имот е с площ 2929 кв. м. на ул. “Рая", като малко по-малко от половината е държавна собственост, а другата част е на физически лица.
Третият имот е 746 кв. м и се намира на бул. “Пещерско шосе", 587 кв. м. е четвъртият, който е предназначен за второстепенна улица и отново е в съсобственост между държавата и частни лица. Последният имот е едва 5 кв. м, но те са необходими за разширението на булеварда.
И петте имота са включени в Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2026 година. Предложението се очаква да бъде гласувано на следващата сесия на общинския съвет на 26 март.
В края на 2025 година кметът на район "Западен" Тони Стойчева бе обявила, че разширението на бул. "Пещерско шосе" е от особена важност и сред приоритетите в политиката на администрацията. Тя настоя и за изграждане на светофар до магазин "Лидл", който да подпомогне безпрепятственото преминаване на пешеходците. Новата уредба е вече факт и работи успешно според хората, които живеят наблизо и които го ползват ежедневно.
Plovdiv24.bg припомня, че районната кметица Тони Стойчева изпрати списък с предложения до Костадин Димитров да се отчуждят имоти за разширяване на гробищния парк в кв. "Прослав", имоти, ул. “Д-р Христо Аджаров", бул. “Пещерско шосе" и други.
"Всички тези обекти са от изключителна важност за развитието на района и подобряване на инфраструктурата на града ни!", уточни тя преди време специално за Plovdiv24.bg. Все пак тя посочи, че:
"Дали ще се разшири бул."Пещерско шосе" зависи от политиката на кмета Костадин Димитров и дали това ще бъде приоритетна инфраструктурен проект за него, ще видим в бъдеще. Моето настояване е това да бъде така, затова сме посочили всички имоти, за които трябва отчуждаване, за да се проектира и реализира разширението", каза още тя тогава.
Явно кметът е взел предвид думите ѝ, тъй като предложението за искане на имоти от държавата е вече факт и са направени първите стъпки по проекта за разширение, който засега няма ясни и конкретни параметри от страна на общината. Така с оглед осигуряване на уличната регулация и безпрепятственото транспортно преминаване общинският съвет трябва да даде съгласие община Пловдив да придобие безвъзмездно тези имоти, като упълномощава кмета Костадин Димитров да отправи официално искане чрез областния управител.
Целта на цялостното разширение на пътния банкет е да може да поеме трафика от и за града от входно - изходната артерия, която преминава през кв."Прослав".
Отпушват трафика в "Западен": Пловдив иска пет държавни имота за разширението на "Пещерско шосе"
