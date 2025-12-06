ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-новият светофар в Пловдив е вече факт
В момента светофарът е направен да мига жълто, за да могат гражданите да свикнат с идеята, че има уредба.
Веднага след като бъде положена маркировката за пешеходната пътека, той ще заработи.
Тротоарните настилки в близост вече са изградени.
Кметът Стойчева сподели, че животът на гражданите е най-важен и се радва, че въпреки трудностите той ще бъде факт.
Припомняме, че изграждането му започна на 20 октомври тази година.
