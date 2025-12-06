© Plovdiv24.bg Дългочаканият светофар на бул."Пещерско шосе" в близост до магазина Lidl трябва да заработи до края на месец декември, сподели кметът на район "Западен" Тони Стойчева пред репортер на Plovdiv24.bg.



В момента светофарът е направен да мига жълто, за да могат гражданите да свикнат с идеята, че има уредба.



Веднага след като бъде положена маркировката за пешеходната пътека, той ще заработи.



Тротоарните настилки в близост вече са изградени.



Кметът Стойчева сподели, че животът на гражданите е най-важен и се радва, че въпреки трудностите той ще бъде факт.



Припомняме, че изграждането му започна на 20 октомври тази година.



