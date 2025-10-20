© виж галерията Започна изграждането на дългоочакваното кръстовище със светлинно регулиране на бул. "Пещерско шосе“ №153А, в близост до магазина Lidl, сподели преди минути кметът на район "Западен" Тони Стойчева.



В рамките на проекта ще бъдат поставени светофари, регулиращи четирите посоки на движението, както и пешеходни пътеки и ново осветление.



Проектът е дългоочакван от живущите в новите комплекси по протежение на булеварда, като това е едно от най-невралгичните места за пресичане.



"От началото на мандата ми като кмет реализирането му е мой приоритет и след множество затруднения той ще бъде изпълнен до края на годината.



Молим всички участници в движението да се съобразяват със строителните дейности в района и да преминават с повишено внимание.", допълни още тя.



Припомняме, че вече близо 2 години жителите чакат този светофар и най-накрая той ще бъде факт.