Доживяха! Започна изграждането на нов светофар на "Пещерско шосе"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:46
©
виж галерията
Започна изграждането на дългоочакваното кръстовище със светлинно регулиране на бул. "Пещерско шосе“ №153А, в близост до магазина Lidl, сподели преди минути кметът на район "Западен" Тони Стойчева

В рамките на проекта ще бъдат поставени светофари, регулиращи четирите посоки на движението, както и пешеходни пътеки и ново осветление.

Проектът е дългоочакван от живущите в новите комплекси по протежение на булеварда, като това е едно от най-невралгичните места за пресичане.

"От началото на мандата ми като кмет реализирането му е мой приоритет и след множество затруднения той ще бъде изпълнен до края на годината.

Молим всички участници в движението да се съобразяват със строителните дейности в района и да преминават с повишено внимание.", допълни още тя. 

Припомняме, че вече близо 2 години жителите чакат този светофар и най-накрая той ще бъде факт. 


