|Доживяха! Започна изграждането на нов светофар на "Пещерско шосе"
В рамките на проекта ще бъдат поставени светофари, регулиращи четирите посоки на движението, както и пешеходни пътеки и ново осветление.
Проектът е дългоочакван от живущите в новите комплекси по протежение на булеварда, като това е едно от най-невралгичните места за пресичане.
"От началото на мандата ми като кмет реализирането му е мой приоритет и след множество затруднения той ще бъде изпълнен до края на годината.
Молим всички участници в движението да се съобразяват със строителните дейности в района и да преминават с повишено внимание.", допълни още тя.
Припомняме, че вече близо 2 години жителите чакат този светофар и най-накрая той ще бъде факт.
