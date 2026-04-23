Всеки делничен ден по "Пещерско шосе", в участъка между "Лекси" и "Царевец", се разиграва един и същ сценарий. Официално – двупосочно движение с по една лента във всяка посока. Неофициално – три ленти, като третата е "измислена“ върху осевата маркировка и в насрещното, в посока към центъра.

Автобуси, бусове и леки автомобили спокойно изпреварват колоната от чакащи и търпеливи шофьори, за да се набутат отпред малко преди светофара. Резултатът е предвидим – риск, нерви и още по-голямо задръстване. Системното нарушение се е превърнало в правило, а правилата – в нещо за наивници.

Въпросите са прости, но отговори няма. Докога ще продължава това? Кога от КАТ и район "Западен" ще забележат очевидното и ще вземат решение – или контрол, или регулация? Пътят е достатъчно широк, за да се помисли за две ленти поне в едната посока. Ако това е реалното поведение на трафика – узаконете го и го направете безопасно. Ако не – наложете контрол и спрете "селските тарикати“, които си мислят, че са по-умни от всички останали. Скандалното е, че го правят шофьорите на така наречения "градски" транспорт. Системно. Интересно ми е ако 2 рейса се засекат в противоположни посоки какво ще се случи? Често това става с леки автомобили, защото всеки ползва "средна лента" както в момента и на пътя за Пазарджик разбира се, но това е друга тема.

И още нещо – ако този булевард е сред най-натоварените в града, защо не се разширява? Защо няма трайно решение, а само ежедневно бездействие? Защото в момента посланието е ясно: който нарушава, печели; който спазва правилата – чака.

Докога?