Руска рулетка по "Пещерско шосе"
Здравейте! От поне година ежедневно, по всяко време на деня, но най-вече в особено рисковите часове сутрин и вечер, по бул."Пещерско шосе" в участъка между кръстовищата с ул."Рая" и ул."Царевец" се движат коли по средата на пътя върху непресечената осева линия.
Включително автобуси на градския транспорт, нерядко с висока скорост, което създава особено висок риск от възникване на ПТП. Многократно съм известявал "Пътна полиция", но те не обръщат никакво внимание. Прилагам снимки.
