Руска рулетка по "Пещерско шосе"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06
© Plovdiv24.bg
Системни нарушения по бул."Пещерско шосе" - така читател на Plovdiv24.bg реши да озаглави сигнала си, който изпрати до нашата медия. Даваме думата на човека сега:

Здравейте! От поне година ежедневно, по всяко време на деня, но най-вече в особено рисковите часове сутрин и вечер, по бул."Пещерско шосе" в участъка между кръстовищата с ул."Рая" и ул."Царевец" се движат коли по средата на пътя върху непресечената осева линия.

Включително автобуси на градския транспорт, нерядко с висока скорост, което създава особено висок риск от възникване на ПТП. Многократно съм известявал "Пътна полиция", но те не обръщат никакво внимание. Прилагам снимки.


Още по темата:
10.12.2025 Собственици дариха частни имоти за инфраструктура в "Западен"
06.12.2025 Най-новият светофар в Пловдив е вече факт
13.11.2025 Тони Стойчева: Разширението на "Пещерско шосе" e от първостепенна
необходимост
13.11.2025 Умуват за кръгово кръстовище на "Пещерско шосе"
12.11.2025 Най-новият светофар в Пловдив ще заработи скоро
11.11.2025 Тони Стойчева предлага за отчуждаване имот заради ново кръгово по "Пещерско шосе"
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор по боксерки и чехли буквално остави без думи пътничка
08:52 / 14.12.2025
Хиляди изпълниха центъра на Пловдив
20:36 / 13.12.2025
Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
18:05 / 13.12.2025
Уникален кадър разкрива Пловдивския панаир през 1954 г.
15:14 / 13.12.2025
Брутални дупки на натоварен път до Пловдив застрашават живота на ...
14:15 / 13.12.2025
Адвокат от Пловдив: Mоже да обжалвате всеки електронен фиш за ско...
12:59 / 13.12.2025

Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
