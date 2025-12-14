© Plovdiv24.bg виж галерията Системни нарушения по бул."Пещерско шосе" - така читател на Plovdiv24.bg реши да озаглави сигнала си, който изпрати до нашата медия. Даваме думата на човека сега:



Здравейте! От поне година ежедневно, по всяко време на деня, но най-вече в особено рисковите часове сутрин и вечер, по бул."Пещерско шосе" в участъка между кръстовищата с ул."Рая" и ул."Царевец" се движат коли по средата на пътя върху непресечената осева линия.



Включително автобуси на градския транспорт, нерядко с висока скорост, което създава особено висок риск от възникване на ПТП. Многократно съм известявал "Пътна полиция", но те не обръщат никакво внимание. Прилагам снимки.