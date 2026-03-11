Тони Стойчева обяви обществена поръчка за проектиране на важни пътни артерии. Процедурата ще обхване:
Улици за реконструкция, които са в изключително лошо състояние:
• Част от ул. "Битоля" в участъка между ул. "Елин Пелин" и ул. "Борис Петров", кв. "Прослав";
• Част от ул. "Елин Пелин" в участъка между ул. "Битоля" и ул. "Западна", кв. "Прослав", които изискват подмяна на водопровод и цялостна реконструкция, с оглед на интензивното движение, включително и на масовия градски транспорт по тези участъци;
• Ул. "Йордан Гавазов";
• Терени за благоустрояване с предвидено изграждане на паркинги и проектиране на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта.
Проектиране на улици с изцяло липсваща инфраструктура:
• Нова улица, свързваща ул. "Парк Отдих и култура" и бул. "Пещерско шосе"
• Нова улица, свързваща ул. "Юндола" и бул. "Пещерско шосе"
"Обявената обществена поръчка е важен етап от нашата дългосрочна стратегия за развитие на район "Западен", сподели кметът Тони Стойчева. "Новото жилищно строителство в западната част на района, съчетано с остарелите пътни настилки, изискват спешно проектиране, за да може инфраструктурата да бъде реализирана или ремонтирана, за да отговаря на нуждите на гражданите", добавя тя.
Паралелно с тези дейности през тази година районната администрация ще продължи и с подобряването на състоянието на междублоковите пространства, включително тротоари, паркинги, детски площадки и озеленяване.
