Сняг вали много близо до Пловдив!

© Сняг вали съвсем близо до Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Лека снежна покривка се е образувала в района на Хижа Здравец и Копривките. В момента в Пловдив вали обилен дъжд, а температурата е около седем градуса, но в сила са предупрежденията за жълт и оранжев код за обилен снеговалеж в цялата страна.



В северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета в Западна България ще вали сняг. По планинските проходи на Стара планина, както и по високопланинските пътища в Южна България ще има навявания и виелици. Дъждът ще преминава в сняг и в Централна Северна България и Лудогорието.