Атанас Кунчев.
"Това беше важна и необходима стъпка, за да гарантираме спокойствието и безопасността на учениците и всички пешеходци в района. Нека бъдем внимателни и да спазваме новата сигнализация! Благодарим на всички, които съдействаха това да се случи. Една крачка по-близо до по-спокоен град!", информира кметът Кунчев.
Припомняме, че ул. "Даме Груев" претърпя пълна реконструкция преди повече от 2 години. Светофарна уредба има и на кръстовището на ул. "Даме Груев“ и ул. "Пере Тошев“.
Десен2
преди 1 ч. и 7 мин.
Наско тъпото, Наско нациста- така е известен в Пловдив т.н.кмет на Южен. Боже, прибери си вересиите.Вместо да се отпушва трафика, се прави всичко възможно за обратното. С нашите пари,важното е да има комисиони за Тъпото!
kinnest
преди 1 ч. и 55 мин.
Останаха още 2 кръстовища по Даме Груев ако не се лъжа които нямат светофар, моля през следващите 2 години да се направят и те за да може да ни отнема по 20 мин пресичането на улицата от Македония до Кукленско шосе
