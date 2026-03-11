Сподели close
От днес на кръстовището на ул. "Даме Груев“ и ул. "Братя Бъкстон“ (до СУ "Братя Миладинови“) в район "Южен" вече има светофар, научи Plovdiv24.bg. Новината съобщи в социалните мрежи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев

"Това беше важна и необходима стъпка, за да гарантираме спокойствието и безопасността на учениците и всички пешеходци в района. Нека бъдем внимателни и да спазваме новата сигнализация! Благодарим на всички, които съдействаха това да се случи. Една крачка по-близо до по-спокоен град!", информира кметът Кунчев. 

Припомняме, че ул. "Даме Груев" претърпя пълна реконструкция преди повече от 2 години. Светофарна уредба има и на кръстовището на ул. "Даме Груев“ и ул. "Пере Тошев“.