|Ще се лее асфалт от двете страни на Централна гара
Първо ще се асфалтира западният локал от страната на бившето кино "Гео Милев", пред което вече са изградени новите стълби. След това строителите ще се преместят на източния локал, за да положат пътната настилка и там. Процесът ще отнеме десетина дни. Планирано е да се направи и временна маркировка. Очаква се в края на месеца или в началото на ноември да бъде пуснато движението по двете странични платна.
В края на седмицата ще започне асфалтиране и от южната страна на пробива. Нова пътна настилка ще има от ул. "Димитър Талев" до вътрешната улица между автогарата и хипермаркет "Билла". Напълно са възстановени и оформени самата вътрешна улица, паркингът, секторите за автобусите и пешеходния участък. На ул. "Кукуш" са направени пешеходни подлези. По проект, те ще имат асансьори.
Работата в самия тунел под жп линиите с обща дължина близо 800 метра продължава. В момента се правят стените и дъната и пространството се подготвя за наливане на бетон. Свързването на северния и южния проход все още не е направено и ще се случи в средата на ноември, обясни Иванов.
В края на следващия месец е планирано да започне сглобяването на металната конструкция на пешеходната пасарелка до ул. "Сергей Румянцев" в западния край на гарата. Съоръжението на Сточна гара ще се прави след това. Южната кула не е завършена, а северната изобщо не е започвана.
Заради непредвидени проблеми при работата в района на бул. "Васил Априлов" се наложи отсрочка във времето, но няма забавяне в изпълнението. 90% от новите канализации на улиците около бившето кино "Гео Милев" са готови, каза още Иванов. Изместен е газопроводът, минаващ през улиците "Тракия", "Радецки" и "Велико Търново", но няма да се бърза с асфалтирането на трите улици, за да може да се смени стария етернитов водопровод с нов. Реконструкцията на водопровода не е включена в договора по изпълнение на държавния обект и се поема финансово от община Пловдив. От ВиК - Пловдив ще доставят новите водопроводни тръби още тази седмица.
Проектът "Развитие на жп възел Пловдив", включващ модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, както и изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на централната гара. Първоначалната обща стойност на обекта е 89 028 245.95 лв. без ДДС. Сумата е увеличавана два пъти и с последната актуализация от 11 септември 2025 г. става 116 572 992.58 лв. без ДДС. Изменението се дължи на необходимостта от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител.
