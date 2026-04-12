В редакцията на Plovdiv24.bg постъпи сигнал от гражданин, който алармира за проблем с организацията на движението на бул. "Мария Луиза“ в посока кръстовището c бул. "Източен“ в Пловдив.

По думите на подателя в дясната пътна лента системно има неправилно паркирани автомобили, което я прави неизползваема за движение. Това на практика обезсмисля отделената зелена секция на светофарната уредба, предназначена за тази лента, тъй като тя не води до реално облекчаване на трафика.

Според сигнала ситуацията създава затруднения за водачите, допълнително забавя движението в участъка и създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Гражданинът настоява за проверка на място от компетентните органи и предприемане на мерки, включително засилен контрол върху неправилното паркиране, санкциониране на нарушителите и при необходимост преразглеждане на организацията на движението и светофарната уредба в участъка.

В редакцията ни всекидневно получаваме множество сигнали, свързани със системно паркирали автомобили. Читателите ни задават въпроса докога и без това натоварените от трафик булеварди ще приличат на безплатен денонощен паркинг.

Същият проблем се наблюдава, например, и на бул. "Христо Ботев“, от Военна болница до кръстовището се "Източен", където неправилно паркирани автомобили също затрудняват нормалното преминаване и създават допълнително натоварване в трафика.