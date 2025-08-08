ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на борсата в Първенец: Търговци се притесняват да не се увеличи административната тежест към тях
На тържището в Първенец са почти готови за промяната.
Около 90% от касовите апарати вече могат да издават касови бележки с цени в двете валути. Останалите не са готови, заради проблем със софтуера. Основните притеснения на хората, които работят на борсата са свързани с мерките, които могат да се предприемат от страна на правителството. Притесняват се и да не се увеличи административната тежест към тях.
Според изпълнителния директор на тържището Илия Гатев някои от сроковете в закона трябва да се преразгледат.
"Удължаването на гратисния период за обявяването, мисля, че е добра стъпка, защото все пак за един месец толкова много касови апарати да се препрограмират, мисля, че не беше възможно. Периодът, в който ще може може да се плаща и в евро, и в лева трябва да се преразгледа", каза той
