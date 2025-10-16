ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сеизмолог: Край Пловдив е нормално всяка година да има поне едно земетресение с магнитуд над 4
"Към момента основните активни сеизмични зони са около градове, при които в исторически план са се реализирали силни земетресения и не са изключени от подобни бъдещи прояви. Това са Благоевград със сейзмологичен център Кресна, Велико Търново със сеизмологичен център Горна Оряховица и Пловдив. Също и Варна, където през 1901 г. е било регистрирано първото сериозно земетресение в България. Не бива да се пренебрегва и районът на Русе", добави Пламена Райкова.
Тя коментира, че регистрираното вчера земетресение край Варна е слабо.
"То е било усетено в близките населени места, но не може да се определи като притеснително. След него не е наблюдавана друга сеизмична активност, няма последвали микросътресения", обясни тя.
"Дълбочината му е до 18 км – това е дълбоко земетресение, характерно за сеизмогенната зона Шабла. В самата зона съществуват различни разломни структури. За този район е типично да няма интензивна афтершокова серия", допълни Райкова.
"България като цяло се намира в сеизмична зона, макар че в момента обстановката е спокойна. В района на Пловдив е напълно нормално всяка година да се регистрира поне едно земетресение с магнитуд над 4. Подобна активност е характерна и за Благоевград", добави тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 165
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нова присъда за шофьорката, убила дете на пешеходна пътека в Плов...
17:34 / 16.10.2025
Посланикът на Индия: България предлага конкурентни заплати и добр...
15:27 / 16.10.2025
Порязаха таксиджията, превозил 1 кг фентанил до Пловдив
17:23 / 16.10.2025
В Пловдив има кола за 300 хиляди лева и номер от пет букви и три ...
14:12 / 16.10.2025
Откриха труп на мъж в Пловдив
16:09 / 16.10.2025
Мащабният форум Digital4Plovdiv се провежда за поредна година в П...
13:22 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS