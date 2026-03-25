Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:32 / 25.03.2026 22:32 / 25.03.2026

Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край Атон на Халкидическия полуостров в Гърция, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът бе усетен и в България.



Според данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН земетресението е с магнитуд 5,3.



"Земетресението в Гърция беше с магнитуд 5,3, усетено е силно в цяла Южна България. Имаме данни, че е усетено и в София по високите етажи, много хора се свързаха с нас. Районът е сеизмичен и през лятото бяха регистрирани трусове с този магнитуд в района на Егейско море", каза за bTV сеизмологът доц. Пламена Райкова.



На Халкидики, близо до първия ръкав, миналата година през юни беше регистриран такъв трус на това място. Вторични трусове ще има най-вероятно, но с каква сила не може да се каже. В следващото денонощие вероятно ще има по-слаби трусове. Регистрирани са вече няколко, не се знае ще се усетят ли у нас. Сеизмични райони не може да се активират в България заради земетресението в Гърция“, обясни доц. Пламена Райкова.



Трусът е усетен в много градове у нас, пишат зрители - Пловдив, София, Сандански, Банско, Дупница, Карнобат, Монтана, Раднево, Димитровград, Хасково, Плевен, Ботевград, Велинград, Петрич и други.



Трусът, регистриран в 21:08 ч., е бил на дълбочина 5 километра в Егейско море. Според данните на Европейския сеизмологичен център последвалите вторични трусове са с магнитуди между 2 и 4.