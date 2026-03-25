Автор: Васил Динев 22:03 / 25.03.2026

От Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География на България публикуваха първа карта с точните координати на земетресението, което бе усетено и в България, предава Plovdiv24.bg. То е било с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер.



Епицентърът му е в акваторията на Гърция, в Егейско море, на 109 км източно Солун и на 278 километра от столицата ни София.



Трусът е усетен по високите етажи в Пловдив, Асеновград и други населени места в Южна България като Кърджали например.



Към момента няма данни за сериозни материални щети и пострадали хора у нас. След земетресението са регистрирани още два труса, вторият от които доста силен - 4.7 по Рихтер, съобщиха от БАН.



