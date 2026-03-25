Земетресението, което разлюля Гърция и което бе усетено в различни части на Южна България, не бе възприето еднакво от всички, предаваДокато едни го усетиха силно, други - не. “Аз лично не го усетих, но котката ми откачи изведнъж и се чудя какво стана", разказа млада пловдивчанка от “Смирненски".От Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География на България публикуваха карта с точните координати на земетресението. То е било с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер според институцията.Епицентърът му е в акваторията на Гърция, в Егейско море, на 109 км източно Солун и на 278 километра от столицата ни София.Трусът е усетен по високите етажи в Пловдив, Асеновград и други населени места в Южна България като Кърджали например.Към момента няма данни за сериозни материални щети и пострадали хора у нас. След земетресението са регистрирани още два труса, вторият от които доста силен - 4.7 по Рихтер, съобщиха от БАН.