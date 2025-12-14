ЗАРЕЖДАНЕ...
|С два коледни концерта Народно читалище "Съвременник-1986" ще изпрати 2025-а година
Първият от тях ще се състои в четвъртък, 18 декември, от 18:00 часа в камерната зала на читалището и ще представи наученото от деца, посещаващи школите по китара с преподавател Марко Томов и по пиано с преподавател Йорданка Маринова.
В петък, 19 декември, отново от 18:00 часа в камерната зала в бл. 146 ще се изявят таланти от школата по пеене с преподавател Йорданка Маринова, както и момичетата от Детска вокална група "Тракийски гласчета".
От читалището подчертават, че входът за двете събития е свободен.
Женски народен хор "Плетеница" при НЧ "Съвременник-1986" вече постави край на участията си за годината. Вчера съставът с ръководител Елена Петкова пътува до с. Хрищени, община Стара Загора, където се представи на сцената на Осмия национален фестивал "От Игнажден до Коледа – традиции и съвременност".
