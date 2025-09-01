ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ремонтират ремонта на Бетонния мост
Заради затварянето се променя маршрутът на автобусни линии №№ 1, 11, 27 и 36 - те ще продължават по бул. "Христо Ботев“ в посока Централна гара.
В началото на септември се очаква администрацията на район "Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров“, в частта над бул. "Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.
Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 398
|предишна страница [ 1/67 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Читател: Скоро да не влезем в новините!
09:14 / 01.09.2025
Огромни щети след пожара в Пловдив. Който може - нека помогне
08:09 / 01.09.2025
Днес затварят Бетонния мост от едната страна
05:00 / 01.09.2025
Пловдивчанин: Защо товарите човека с фишове? Може да е починал!
14:50 / 31.08.2025
Благородна акция в Пловдив
14:19 / 31.08.2025
Едно от най-емблематичните места в Пловдив отваря врати
13:43 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS