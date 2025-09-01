ИЗПРАТИ НОВИНА
Ремонтират ремонта на Бетонния мост
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:16
© Plovdiv24.bg
Северната рампа на Бетонния мост в Пловдив от бул. "Христо Ботев" в посока към район "Южен" вече е затворена за движение. Както Plovdiv24.bg съобщи, ще се преасфалтира компрометираната настилка. Ремонтът ще бъде извършен за сметка на фирмата, която положи асфалтовата настилка.

Заради затварянето се променя маршрутът на автобусни линии №№ 1, 11, 27 и 36 - те ще продължават по бул. "Христо Ботев“ в посока Централна гара.

В началото на септември се очаква администрацията на район "Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров“, в частта над бул. "Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.

Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.



