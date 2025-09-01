ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес затварят Бетонния мост от едната страна
Предстои в началото на септември администрацията на район "Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров“, в частта над бул. "Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.
Избраният изпълнител следва да извърши измервания на здравината, товароносимостта и да определи необходимите укрепителни дейности, гарантиращи безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.
Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.
Маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:
Линия №1
Посока: АПК ,,Тракия“ – кв. Коматево
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море“ спирка №16 - ул.,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия №11
Посока: Завод ,, Биомашиностроене“- Митница
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,,Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1 ,спирка №377 - Събота пазар, наляво по ул. ,,Охрид“, спирка №375 – ул. ,,Охрид‘‘, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия №27
Посока: ЗХА ,,Родина“ – кв. Коматево
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“, спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море , спирка №16 - ул. ,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия №36
Посока: Кв. ,,Изгрев“ – кв. Коматево
Бул. ,,Хр. Ботев“ спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. ,,Найчо Цанов“ , спирка №375- надлез ,,Родопи“ , десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, ляв завой по бул. "Македония“ спирка №369 - бул. ,,Македония“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
