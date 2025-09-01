ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес затварят Бетонния мост от едната страна
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:00Коментари (0)510
Днес от 8,30 часа до 16,30 часа се затваря за движение подходът към Бетонния мост откъм бул. "Христо Ботев“ в посока район "Южен“, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Причината е преасфалтиране на компрометираната настилка от северната страна на моста. Ремонтът ще бъде извършен за сметка на фирмата, която положи асфалтовата настилка.

Предстои в началото на септември администрацията на район "Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост "Тодор Александров“, в частта над бул. "Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.

Избраният изпълнител следва да извърши измервания на здравината, товароносимостта и да определи необходимите укрепителни дейности, гарантиращи безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.

Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.

Маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №1

Посока: АПК ,,Тракия“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море“ спирка №16 - ул.,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №11

Посока: Завод ,, Биомашиностроене“- Митница

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,,Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1 ,спирка №377 - Събота пазар, наляво по ул. ,,Охрид“, спирка №375 – ул. ,,Охрид‘‘, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №27

Посока: ЗХА ,,Родина“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 - Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 - надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“, спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море , спирка №16 - ул. ,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №36

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – кв. Коматево

Бул. ,,Хр. Ботев“ спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. ,,Найчо Цанов“ , спирка №375- надлез ,,Родопи“ , десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 - Събота пазар, ляв завой по бул. "Македония“ спирка №369 - бул. ,,Македония“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.


Още по темата: общо новини по темата: 397
31.08.2025 Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират компрометираната настилка
26.08.2025 Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" срещу Централна гара
25.08.2025 Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
21.08.2025 Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причината не е дъждът
20.08.2025 Микроязовир в сърцето на Пловдив, пробивът под Гарата е под вода
11.08.2025 Ето го пробива под Централна гара в Пловдив
предишна страница [ 1/67 ] следващата страница






