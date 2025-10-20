© Plovdiv24.bg виж галерията По първоначална информация става въпрос за европейски проекти и свързано с тях финансиране, реализирани в минал мандат.



Това заявиха от община Пловдив по повод засиленото полицейско присъствие и обещаха пълно съдействие на разследващите, предава Plovdiv24.bg.



От прокуратурата в града под тепетата заявиха, че нямат отношение към случващото се в момента. От сградата на община Пловдив разследващите вече са изкарали един компютър.